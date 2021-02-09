Названа причина крушения вертолета, в котором погиб Брайант

Власти США обвинили в крушении вертолета, в котором погиб бывший баскетболист Кобе Брайант, пилота Ару Зобаяна, сообщает ESPN.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) считает, что полет проходил в условиях сильной облачности, из-за чего летчик потерял ориентацию в пространстве. Комиссия отмечает, что Зобаян должен был изменить курс, но не сделал этого.

Напомним, авиакатастрофа произошла 26 января 2020 года. В результате крушения погиб Брайант, его 13-летняя дочь Джианна, а также еще семь человек, находившихся на борту.

Добавим, что Кобе выступал за »Лейкерс» с 1996 по 2016 год. Защитник вместе с командой пять раз становился чемпионом НБА.