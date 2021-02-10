Центровой Майкл Эрик стал игроком московского ЦСКА

Московский ЦСКА согласовал условия трансфера из турецкого клуба «Тюрк Телеком» нигерийского центрового Майкла Эрика.

На данный момент игрок занимается подготовкой документов для въезда в Россию, по прибытию в стан армейцев он подпишет контракт до конца сезона.

Покупку игрока уже прокомментировал главный тренер красно-синих Димитрис Итулис:

«Приветствуем Майкла в нашем клубе. У него есть опыт выступления в Евролиге, есть габариты и большое желание. Майкл Эрик полон мотивации, надеюсь, он будет здоров и поможет команде в том, чего мы хотим добиться. Определенно, мы хотим перезапустить команду, когда вернутся травмированные и приедет наш новичок».

Баскетболист также поблагодарил за оказанное доверие: