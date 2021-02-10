ЦСКА в Красноярске обыграл «Енисей» после четырех поражений подряд

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» на своей площадке уступил московскому ЦСКА со счетом 80:91 (22:22, 11:22, 22:22, 25:25).
Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Джоэл Боломбой, набравший 21 очко.
Американский форвард «Енисея» Лейтон Хэммондс отметился 20 очками.
ЦСКА прервал серию из четырех поражений с учетом всех турниров. Команда Димитриса Итудиса находится на третьей строчке турнирной таблицы, одержав 11 побед в 15 встречах.
«Енисей» занимает 11-е место, выиграв пять встреч из 15.