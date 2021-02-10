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10 февраля 17:40
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА в Красноярске обыграл «Енисей» после четырех поражений подряд

Армейцы занимают третье место, находясь позади «Зенита» и УНИКСа.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» на своей площадке уступил московскому ЦСКА со счетом 80:91 (22:22, 11:22, 22:22, 25:25).

Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Джоэл Боломбой, набравший 21 очко.

Американский форвард «Енисея» Лейтон Хэммондс отметился 20 очками.

ЦСКА прервал серию из четырех поражений с учетом всех турниров. Команда Димитриса Итудиса находится на третьей строчке турнирной таблицы, одержав 11 побед в 15 встречах.

«Енисей» занимает 11-е место, выиграв пять встреч из 15.

13 февраля ЦСКА примет лидера регулярного чемпионата «Зенит». «Енисей» 27 февраля сыграет на выезде с «Локомотивом-Кубань».

источник: «Советский спорт»
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