УНИКС дома обыграл «Зенит». У петербургского клуба лишь второе поражение в регулярном чемпионате

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своей площадке обыграл петербургский «Зенит» со счетом 59:58 (18:22, 13:15, 10:9, 18:12).
Американский форвард хозяев Джордан Морган стал самым результативным игроком встречи, сделав дабл-дабл (18 очков и 12 подборов).
Польский форвард «Зенита» Матеуш Понитка набрал 17 очков.
Поражение в Казани прервало 7-матчевую победную серию петербуржцев, но «Зенит» остался лидером. Команда Хавьера Паскуаля выиграла 14 матчей из 16.
УНИКС одержал восьмую победу кряду и 13-ю в 17 встречах. Казанцы, которых тренирует Димитрис Прифтис занимают второе место.