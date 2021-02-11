Лидер польского клуба «Зелена-Гура» Лундберг станет игроком ЦСКА

Атакующий защитник сборной Дании и польского клуба «Зелена-Гура» Габриэль Лундберг в ближайшее время станет игроком московского ЦСКА.

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват», ссылаясь на информацию инсайдеров Донатаса Урбонаса и Маттео Андреани.

26-летний Лундберг присоединится к армейцам в ближайшее время после того, как в последний раз сыграет за «Зелену-Гуру» в сегодняшнем матче Кубка Польши против «Гдыни».

В нынешнем сезоне датчанин занимает второе место в Единой лиге ВТБ по среднему количеству набранных очков (20,4). Также Лундберг, выступающий за «Зелену-Гуру» с июля прошлого года, делает в среднем 3,8 подбора и 5,4 результативных передач. Статистика составлена по 18 матчам текущего регулярного чемпионата.