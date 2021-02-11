«Нижний Новгород» на своей площадке обыграл «Автодор»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» на своей площадке одержал победу над саратовским «Автодором» с результатом 86:80 (23:15, 23:30, 21:20, 19:15).
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Антон Астапкович, записавший на свой счет дабл-дабл (19 очков и 10 подборов). Также 19 очками у нижегородцев отметился защитник Евгений Бабурин.
В составе гостей из Саратова 17 очков набрал сенегальский форвард Шейк Диалло, а американский защитник Нэйт Мэйсон отметился дабл-даблом (12 очков и 11 результативных передач).
«Нижний Новгород» занимает пятое место, одержав восемь побед в 14 матчах.
«Автодор» находится на восьмой строчке таблицы, выиграв семь игр из 16.