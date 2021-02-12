Кавай Леонард: Мой любимый игрок – Айверсон

Легкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард признался, что его кумир - прославленный разыгрывающий и атакующий защитник Аллен Айверсон.

«Мой любимый игрок – Айверсон. Почему? Просто его игра сама по себе. То, как он бился. Играл на обеих половинах площадки.

Если вспомнить «Сиксерс», он сам тащил команду в финал. Мне это близко. Он никогда не сдавался. Ну и то, что он творил в атаке, говорит само за себя», – цитирует Леонарда Fadeaway World.

Напомним, что накануне Форвард «Клипперс» отметился 36 очками в победном матче против «Миннесоты Тимбервулвз»» (119:112). Это новый лучший результат американского спортсмена в сезоне.