Милутинов перенес операцию на плече. Центровой ЦСКА полностью восстановится лишь летом

Eurohoops сообщает, что центровой ЦСКА Никола Милутинов успешно перенес операцию на плече.

Сербского баскетболиста армейцев прооперировали в Греции, а восстанавливаться Милутинов будет у себя на родине в Белграде. Полного выздоровления врачи ждут к концу июня.

Напомним, что Никола получил травму 30 января в матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА – «Бавария».

Ранее Милутинова признали самым полезным игроком в Евролиге по итогам декабря. В среднем 26-летний серб набирал по 9,8 очка за игру и делал по 8,6 подборов, проводя на площадке 23 минуты.