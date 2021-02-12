Евролига перенесла матчи «Панатинаикоса» против «Зенита» и ЦСКА

Пресс-служба Евролиги объявила о переносе матчей регулярного чемпионата греческого «Панатинатинаикоса» против российских клубов «Зенита» и ЦСКА.
Матч «Зенит» – «Панатинаикос» был запланирован на 17 февраля, а спустя двое суток 19 февраля афиняне должны были встретиться в Москве с ЦСКА.
Греческий клуб обратились к организаторам турнира с просьбой о переносе игр в России из-за вспышки коронавируса в команде. В данный момент у «Панатинаикоса» нет восьми здоровых игроков, что позволяет воспользоваться пунктом, допускающим перенос матчей.
Round 6 and 25 games, Zenit St. Petersburg - Panathinaikos OPAP Athens and CSKA Moscow - Panathinaikos OPAP Athens, suspended— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2021