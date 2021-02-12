Евролига перенесла матчи «Панатинаикоса» против «Зенита» и ЦСКА

Пресс-служба Евролиги объявила о переносе матчей регулярного чемпионата греческого «Панатинатинаикоса» против российских клубов «Зенита» и ЦСКА.

Матч «Зенит» – «Панатинаикос» был запланирован на 17 февраля, а спустя двое суток 19 февраля афиняне должны были встретиться в Москве с ЦСКА.

Греческий клуб обратились к организаторам турнира с просьбой о переносе игр в России из-за вспышки коронавируса в команде. В данный момент у «Панатинаикоса» нет восьми здоровых игроков, что позволяет воспользоваться пунктом, допускающим перенос матчей.