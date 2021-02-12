32 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть на выезде «Астану»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» на своей площадке проиграла «Химкам» со счетом 77:82 (11:22, 16:25, 31:15, 19:20).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей из Московской области Алексе Швед. В его активе 32 очка и девять результативных передач.

У «Астаны» 24 очка набрал американский защитник Джеремайя Хилл, а латвийский центровой Мартиньш Мейерс сделал дабл-дабл (11 очков и 13 подборов).

«Химки» поднялись на седьмое место в турнирной таблицы. У подмосковной команды семь побед в 14 встречах.

«Астана» находится на 11-й строчке таблицы, выиграв лишь четыре матча из 15.