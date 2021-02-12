«Парма» на выезде одержала победу над «Калевом»

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ таллиннский «Калев» на своей площадке уступил «Парме» с результатом 72:85 (26:18, 21:14, 11:29, 14:24).
В составе хозяев 25 очков набрал американец Маркус Кин. У гостей из Перми 24 очка на счету литовца Адаса Юшкявичюса.
«Парма», одержав семь побед в 15 матчах, поднялась на восьмое место.
«Калев» находится на предпоследней 12-й строчке таблицы. У эстонского клуба лишь три победы в 15 встречах.
1 марта «Калев» сыграет на выезде с «Астаной». 8 марта «Парма» встретится в гостях с «Зеленой-Гурой».