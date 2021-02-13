«Юта» одержала шестую победу кряду в матче против «Милуоки» и продолжает лидировать в НБА

В регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на своей площадке обыграла «Милуоки Бакс» со счетом 129:115 (35:31, 34:21, 27:30, 33:33).
В составе «Юты» по 27 очков набрали Руди Гобер и Джо Инзл. Французский центровой Гобер вдобавок оформил дабл-дабл, сделав 12 подборов.
У «Милуоки» дабл-даблом отметился Яннис Адетокунбо – 29 очков и 15 подборов.
«Юта» одержала шестую победу подряд и остается лучшей командой регулярного чемпионата и Западной конференции, выиграв 21 встречу из 26.
«Милуоки» занимает второе место на «Востоке», одержав 16 побед в 26 матчах.