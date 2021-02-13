«Зелена-Гура» подтвердила, что Лундберг станет игроком ЦСКА

Глава спортивного департамента «Зелены-Гуры» Косма Заторски прокомментировал информацию СМИ о том, что Габриэль Лундберг в ближайшее время перейдет из польского клуба в ЦСКА.

«Мы в стадии финализации трансфера Лундберга в ЦСКА», – сообщил Заторски в интервью для «РИА Новости».

В нынешнем сезоне 26-летний датчанин занимает второе место в Единой лиге ВТБ по среднему количеству набранных очков (20,4). Также Лундберг, выступающий за «Зелену-Гуру» с июля прошлого года, делает в среднем 3,8 подбора и 5,4 результативных передач. Эта статистика составлена по 18 матчам текущего регулярного чемпионата.