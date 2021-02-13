ЦСКА дома проиграл лидеру регулярного чемпионата «Зениту»

Московский ЦСКА уступил петербургскому «Зениту» в домашней игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Итоговый счет – 71:74 (19:22, 10:17, 17:20, 25:15).

Немецкий форвард хозяев Йоханнес Фойгтман набрал 19 очков, сделав восемь подборов.

В составе гостей из Санкт-Петербурга самым результативным игроком стал канадский разыгрывающий защитник Кевин Пангос – 17 очков и шесть результативных передач.

«Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице. У команды Хавьера Паскуаля 15 побед в 17 встречах.

Второе место занимает казанский УНИКС (13 побед и четыре поражения), а ЦСКА находится на третьей строчке, выиграв 11 встреч и потерпев пять поражений.