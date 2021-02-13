ЦСКА впервые в истории проиграл пять матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА установил клубный антирекорд, потерпев пять поражений в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Сегодня 13 февраля армейцы на своей площадке проиграли лидеру турнира петербургскому «Зениту» 71:74.

Ранее команда Димитриса Итудиса проиграла «Парме» (95:97 дома, 26 сентября), «Химкам» (78:86 в гостях, 9 ноября), польской «Зеленой-Гуре» (90:93 в гостях, 1 февраля), а также эстонскому «Калеву» (102:107 в гостях, 7 февраля).

До этого худшими для армейцев были сезоны 2014/15, 2018/19 и 2019/20, когда они проигрывали по четыре матча в «регулярке».

В Единой лиге ВТБ лидирует «Зенит» с 15 победами и двумя поражениями в 17 встречах. Второе место занимает казанский УНИКС (13 побед и четыре поражения), а ЦСКА находится на третьей строчке таблицы, выиграв 11 встреч из 16.