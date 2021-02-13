Хавьер Паскуаль: Рады тому, какой баскетбол показали в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды над ЦСКА (74:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

- Мы рады тому, какой баскетбол показали сегодня. Я считаю, что мы провели серьезную игру как в защите, так и в нападении. Мы контролировали игру на протяжении практически всего матча, но в последние 5 минут немного потеряли контроль, не реализовали несколько свободных бросков, а ЦСКА великолепно атаковал, изменил ритм игры и имел шансы, чтобы сравнять счет, - приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

Добавим, что «Зенит» с 15 победами и двумя поражениями в 17 встречах возглавляет турнирную таблицу. Второе место занимает казанский УНИКС (13 побед и четыре поражения), а ЦСКА находится на третьей строчке таблицы, выиграв 11 встреч из 16.