Димитрис Итудис: Могу только сожалеть о допущенных нами провалах

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (71:74).

- Не могу злиться на своих игроков, могу только сожалеть о допущенных нами провалах, особенно во второй четверти. В обороне и в нападении мы были мягкими. Мы можем говорить об обстоятельствах, но в целом форма, которую мы носим, ​​не позволяет никому, играющим в настоящий момент или нет, не защищать эти цвета, не прилагать старание. Эти провалы дали возможность качественной команде «Зенит» вырваться вперед и довести перевес до двузначного показателя, «+16». Они набрали много очков после наших потерь, мы несколько раз проваливались в защите..., - приводит слова специалиста пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что «Зенит» с 15 победами и двумя поражениями в 17 встречах возглавляет турнирную таблицу. Второе место занимает казанский УНИКС (13 побед и четыре поражения), а ЦСКА находится на третьей строчке таблицы, выиграв 11 встреч из 16.