Андрей Ватутин: По щелчку ситуация не исправится, пауза на игры сборной как нельзя кстати

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (71:74).

- Нет смысла говорить еще раз о наших проблемах, все решается на паркете, и «Зенит» сегодня был лучше, с чем его и поздравляю. Что касается нас, то все, кроме результата, можно занести в позитив, команда сражалась, и даже в такой тяжелой игре мы имели шансы на успех. По щелчку ситуация не исправится, пауза на игры сборной как нельзя кстати, есть возможность перевести дух, - приводит слова Ватутина ТАСС.

Добавим, что армейцы занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, одержав 11 побед при пяти поражениях.