Официально: Лундберг стал игроком ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщила о переходе в команду защитника польской «Зелена-Гуры» Габриэля Лундберга.

Отмечается, что контракт 26-летнего датчанина с армейцами рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Лундберг занимает второе место в Единой лиге ВТБ по среднему количеству набранных очков (20,4). Также игрок делает в среднем 3,8 подбора и 5,4 результативных передач. Эта статистика составлена по 18 матчам текущего регулярного чемпионата.

Ранее защитник выступал за датские «Херлев Вольфпек» и «Хорсенс». Также в его послужном списке матчи за испанские «Манресу» и «Тенерифе».

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице лиги ВТБ, одержав 11 побед в 16 матчах.