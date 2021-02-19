Сергей Базаревич: Для нашей страны и баскетбола выход на Евробаскет - это здорово

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2022 года.

- Мы счастливы этой победе. Времени на подготовку было мало, но нам удалось показать хорошую «химию». Для нашей страны и баскетбола выход на Евробаскет - это здорово, мы должны быть там и там будем, - цитирует Базаревича ТАСС.

Заключительный матч отборочного турнира россияне проведут с командой Эстонии. Встреча пройдет 21 февраля в Перми

Добавим, что чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.