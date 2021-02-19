Джоэль Боломбой: Тренер сказал мне, что сегодня команде нужна моя агрессия

Центровой сборной России Джоэль Боломбой прокомментировал победу над командой Северной Македонии (94:77).

- Счастлив тому, как сыграл сам, но еще больше рад победе команды. Да, чуть больше свободы, наверное, чувствовал сегодня, чем в играх за клуб. Тренер сказал мне, что я очень нужен сегодня, что команде нужна моя агрессия. Так что я старался бросать, если открыт, старался обязательно набрать очки, получая мяч, - передает слова Боломбоя «РИА Новости».

Заключительный матч отборочного турнира российская сборная проведет с командой Эстонии. Встреча пройдет 21 февраля в Перми

Добавим, что чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.