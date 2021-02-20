ЦСКА заявил Эрика вместо Милутинова на Единую лигу ВТБ

Официальный сайт Единой лиги ВТБ сообщает, что ЦСКА внес Майкла Эрика в заявку команды на регулярный чемпионат вместо Николы Милутинова.

32-летний нигерийский центровой Эрик, ранее выступавший за турецкий «Тюрк Телеком», 10 февраля заключил с московским клубом контракт до конца нынешнего сезона. В 19 матчах чемпионата Турции Майкл проводил на паркете в среднем 24,2 минуты, набирал 11,0 очка, делал 6,2 подбора и 1,0 блок-шота.

26-летний Милутинов, играющий на той же позиции, что и Эрик, 30 января травмировал плечо в матче Евролиги против «Баварии». Серб перенес операцию и в нынешнем сезоне уже не сможет помочь ЦСКА.