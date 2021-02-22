Игроки «Милуоки» повторили достижение более чем 30-летней давности

На двоих у Адетокунбо и Миддлтона 70 очков (38 у Янниса, 32 у Криса), 26 подборов, 10 передач и 22 штрафных броска.

Как сообщает американская пресса, Адетокунбо и Миддлтон — первый дуэт в НБА с такими цифрами в одном матче за более чем 30 лет. В последний раз подобную статистику удавалось продемонстрировать одноклубникам по «Чикаго Буллз» Майклу Джордану и Скотти Пиппену 28 марта 1990 года.

Напомним, после этой победы «Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции с 49 очками. «Сакраменто» занимает 13 строчку на Западе, имея в активе 42 балла.