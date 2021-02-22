«Зенит» одержал победу над «Миланом» в матче Евролиги

Баскетболисты «Зенита» обыграли «Милан» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 79:70.
Самыми результативными игроками в составе российского клуба стали форвард Артурас Гудайтис и защитник Кевин Пангос, набравшие по 16 очков. Также 16 очков на свой счет записал защитник «Милана» Кевин Пантер.
В турнирной таблице «Зенит», одержав 15 побед в 24 матчах, занимает седьмое место. «Милан» с 16 победами в 25 встречах расположился на третьей строчке.
В следующем матче турнира клуб из Санкт-Петербурга на своей площадке встретится с «Валенсией».
источник: «Советский спорт»