Артурас Гудайтис: Ключом к победе над «Миланом» была защита «Зенита»

- Сегодня я действительно счастлив, что мы смогли добыть эту победу. Ключом к победе сегодня была наша защита, подборы в защите и контроль подборов, в целом. Думаю, это стало ключом к победе, а также то, что мы начали хорошо четвертую четверть, - цитирует Гудайтиса пресс-служба петербургского клуба.

Добавим, что «Зенит», одержав 15 побед в 24 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице. «Милан» с 16 победами в 25 встречах расположился на третьей строчке.

В следующем матче турнира клуб из Санкт-Петербурга на своей площадке встретится с «Валенсией».

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