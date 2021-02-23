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23 февраля 19:49
автор: Виктор Шарафудинов

Газоль официально стал игроком «Барселоны»

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» вернулся в каталонский клуб спустя 20 лет.

«Барселона» на своем официальном сайте объявила о возвращении Пау Газоля.

40-летний баскетболист заключил контракт до 30 июня нынешнего года.

В прошлом Пау выступал за «Барселону» с 1999-го по 2001-й, а затем уехал в США. В НБА Газоль провел 18 сезонов и выступал за «Мемфис» (2001-08), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2008-14), «Чикаго» (2014-16), «Сан-Антонио» (2016-19) и «Милуоки» (2019).

Воспитанник «Барселоны» отыграл в сильнейшей лиге мира 1 362 встречи, дважды завоевал чемпионство с «Лейкерс» (в 2009 и 2010 годах), а также шесть раз принял участие в «Матчах всех звезд».

Напомним, что Газоль из-за травм не провел ни одного матча с марта 2019 года, а осенью того же года расторг контракт с «Портленд», так ни разу и не сыграв за «Трейл Блейзерс».

источник: ФК «Барселона»
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