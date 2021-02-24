В Перми построят центр баскетбола стоимостью 150 млн рублей

Центр баскетбола с игровыми площадками, соответствующими стандартам Международной федерации баскетбола, построят Перми в 2022 году.

Проект построят с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), объем инвестиций составит порядка 150 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

«Спортивный комплекс планируется построить в 2022 году, его игровые площадки будут соответствовать действующим правилам FIBA. На этапе строительства инвестор вложит в объект порядка 150 млн рублей, срок действия контракта ГЧП составит 11 лет. Комплекс будет состоять из четырех залов. Один из них будет большим, способным принимать матчи профессиональных баскетбольных команд. Еще три зала будут предназначены для всех занимающихся секций, дворовых команд», - говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что город Пермь в Единой лиге ВТБ представляет баскетбольный клуб «Парма». Город также часто принимает домашние матчи сборной России, накануне Пермь приняла отборочные матчи на Евробаскет-2022.