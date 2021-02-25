«Зенит» потерпел крупное поражение от «Валенсии» в матче Евролиги

«Зенит» уступил испанской «Валенсии» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги – 62:91 (19:22, 22:22, 9:18, 12:29).

В составе россиян лучшим оказался Алекс Пойтресс, набравший 12 очков. Весомый вклад в победу гостей внес Боян Дубилевич. В его активе 19 очков.

Таким образом, питерцы прервали серию из двух побед кряду и занимают пятое место в турнирной таблице. Испанцы выиграли третий матч подряд и расположились на 10-й строчке.

Добавим, что 2 марта «Зенит» примет «Альбу», а «Валенсия» в тот же день отправится в гости к «Андолу Эфес».