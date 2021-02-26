ЦСКА добыл гостевую победу над «Олимпиакосом»

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» – ЦСКА завершился в пользу московского клуба – 75:74.

В составе победителей лучшим оказался Майк Джеймс, набравший 15 очков. У греческой команды отличился Шакил Макиссик. Он принес коллективу 24 балла.

Таким образом, российский клуб прервал серию из двух поражений кряду, а команда из Греции уступила в шестом игре подряд.

2 марта ЦСКА встретится на выезде с израильским «Маккаби», а греки днем позже отправятся в гости к испанской «Басконии».