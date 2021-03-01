Главный тренер «Зенита» Паскуаль сообщил, что американский центровой Блэк готов к дебюту

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о подготовке к домашнему матчу регулярного чемпионата Евролиги против «Альбы», отметив, что новобранец команды Тарик Блэк наконец-то готов к дебюту.

«Тарик здесь, и мы рады, что он приехал, мы ждали его долгое время, – цитирует Паскуаля пресс-служба «Зенита». – Конечно, физически он еще не готов на 100%, так как не играл практически в прошлом году. Работая дома самостоятельно, невозможно подготовиться на 100%. Он готов помогать команде, это самое важное.

Я считаю, что «Альба» проводит хороший сезон. Они играют в очень качественный баскетбол: очень серьезны как в защите, так и в нападении. Они выглядят конкурентоспособно в матчах против всех европейских команд. Они приезжают в Петербург после домашней победы над «Панатинаикосом».

Когда ты играешь против «Альбы», ты должен проводить матч хорошо. Если ты этого не сделаешь, ты не сможешь выиграть. Думаю, даже люди, которые о многом мечтали, не могли представить, что в этот момент сезона мы на такой позиции с пятнадцатью победами. Это наш путь: все, что мы делаем, возможно, выше возможностей этой команды. Мы должны быть рады этому, необходимо продолжать идти от игры к игре, так как каждый матч будет очень тяжелым».

Бывший центровой команд НБА «Лейкерс» и «Хьюстона» Блэк выступал за израильский «Маккаби» с августа 2018 года по май прошлого года. После расставания с клубом из Тель-Авива 29-летний американец полгода оставался безработным.