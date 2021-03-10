«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Тренто» и вышел в четвертьфинал Еврокубка

В заключительном шестом туре второго группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» обыграл на своей площадке итальянский клуб «Тренто» со счетом 100:86 (27:20, 27:18, 22:28, 24:20).

Американский форвард гостей Джейкори Уильямс стал самым результативным игроком встречи, сделав дабл-дабл – 27 очков и 10 подборов.

У «Локомотива» 26 очков набрал литовский форвард Миндаугас Кузминскас, а его соотечественник Мантас Калниетис записал себе в актив 21 очко и 10 результативных передач.

Краснодарская команда гарантировала себе выход в четвертьфинал Еврокубка. В данный момент «Локомотив-Кубань» занимает первое место в группе F, одержав три победы в шести встречах и опережая «Тренто» по разнице очков.

В другом матче группы F сербский «Партизан» сегодня вечером примет французский «Метрополитан 92». Команда из Парижа одержала три победы в пяти встречах, а клуб из Белграда выиграл два из пяти матчей. С каким бы результатом не закончилась эта встреча «Локомотив-Кубань» не потеряет второго места в квартете.