«Химки» проиграли в гостях «Црвене Звезде»

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Црвена Звезда» – «Химки» завершился в пользу сербского клуба – 92:81 (8:15, 26:23, 28:22, 30:21).

В составе россиян отметился Эррик Макколлум, набравший 29 очков. Он же стал самым результативным игроком поединка.

После игры в Белграде подмосковный клуб занимает последнее место в таблице, добыв три победы в текущей компании. У сербов – предпоследнее место и семь выигранных матчей.

Добавим, что 19 марта «Химки» сыграют дома с «Валенсией», а «Црвена Звезда» в тот же день отправится в гости к греческому «Панатинаикосу».