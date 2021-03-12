«Барселона» первой оформила выход в плей-офф Евролиги

Испанская «Барселона» первой из участников регулярного чемпионата Евролиги оформила выход в плей-офф.

Вчера 11 марта каталонцы выиграли в гостях у мадридского «Реала» со счетом 81:76, а сегодня 12 марта занимающий девятую строчку в турнирной таблице «Жальгирис» проиграл в гостях у стамбульского «Анадолу Эфес» с результатом 62:89.

Таким образом, «Барселона» останется в первой восьмерке даже если проиграет все пять оставшихся своих матча.

В данный момент команда Шарунаса Ясикявичюса лидирует в Евролиге, одержав 21 победу в 29 матчах.