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Италия - Серия B 16:00 Фрозиноне 0 Брешия 0 П1 2.27 Х 3.00 П2 3.70
Испания - Примера 16:00 Алавес 0 Кадис 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.90
Италия - Серия B 16:00 Реджина 0 Монца 0 П1 3.40 Х 2.90 П2 2.45
12 марта 22:50
автор: Виктор Шарафудинов

«Барселона» первой оформила выход в плей-офф Евролиги

Сине-гранатовые одержали 21 победу в 29 матчах.

Испанская «Барселона» первой из участников регулярного чемпионата Евролиги оформила выход в плей-офф.

Вчера 11 марта каталонцы выиграли в гостях у мадридского «Реала» со счетом 81:76, а сегодня 12 марта занимающий девятую строчку в турнирной таблице «Жальгирис» проиграл в гостях у стамбульского «Анадолу Эфес» с результатом 62:89.

Таким образом, «Барселона» останется в первой восьмерке даже если проиграет все пять оставшихся своих матча.

В данный момент команда Шарунаса Ясикявичюса лидирует в Евролиге, одержав 21 победу в 29 матчах.

источник: «Советский спорт»
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