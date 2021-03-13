УНИКС разгромил на выезде «Калев» с разницей в 27 очков, одержав десятую победу подряд

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ таллиннский «Калев» на своей площадке уступил казанскому УНИКСу со счетом 49:76 (15:16, 7:8, 13:25, 14:17).

Разыгрывающий защитник гостей Айзея Канаан набрал 16 очков. В составе хозяев 10 очками отметился форвард Крегор Хермет.

С серией из десяти побед УНИКС занимает второе место, выиграв 15 матчей из 19. У лидера «Зенита» 15 побед в 18 встречах, а занимающий третью строчку ЦСКА выиграл 12 матчей из 17.

«Калев» находится на десятой строчке таблицы с пятью победами в 18 играх.

16 марта состоится матч «Зелена-Гура» – «Калев». УНИКС 27 марта встретится в Москве с ЦСКА.