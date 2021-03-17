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КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 2.00 Х 3.70 П2 3.60
Россия - Премьер-Лига 20:00 Ахмат 0 Арсенал 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 5.00
Россия - Премьер-Лига 20:00 ЦСКА 0 Зенит 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.40
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Германия - Бундеслига 21:00 Гамбург Тауэрс 0 Лёвен Брауншве 0 П1 1.85 Х 3.70 П2 4.20
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17 марта 17:10
автор: Виктор Шарафудинов

Хавьер Паскуаль: «Баскония» сейчас в отличной форме, но надеюсь, что «Зенит» сможет выиграть

Испанский клуб – прямой конкурент петербуржцев в борьбе за выход в плей-офф Евролиги.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу предстоящей встречи регулярного чемпионата Евролиги против «Басконии».

«Во-первых, «Баскония» сейчас в отличной форме, – рассказал Паскуаль в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Они выиграли четыре матча из последних пяти. Это значит, что сейчас эта команда невероятно опасна. У них есть габаритные игроки на всех позициях, лучше, чем у нас. Мы должны контролировать подборы в защите, забирать подборы в нападении. Нам необходимо контролировать ритм игры, этот матч не может состоять из взлетов и падений, потому как соперник чувствуют себя более комфортно, чем мы. В предстоящей важной игре «Зениту» нужно сыграть хорошо как в защите, так и в нападении, контролировать потери мяча и свои ошибки в обороне.

Надо продолжать работать от матча к матчу. В начале сезона даже самые оптимистично настроенные люди в окружении команды не могли поверить, что в данный момент мы будем занимать такое место. Сейчас это наша реальность, при этом команде необходимо пройти через момент, который был не лучшим для нас. Обыграв «Парму», мы готовы сделать следующий шаг, двигаясь от игры к игре хорошо подготовленными морально и физически. После этих проблем с пандемией практически каждую неделю нам приходится проводить по 2-3 матча. К этому сложно приспособиться, но сейчас мы готовы и ментально, и физически. Надеемся, что сможем добыть эту важную победу для наших болельщиков».

Матч «Зенит» – «Баскония» состоится в Санкт-Петербурге завтра 18 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.

В данный момент петербуржцы занимают восьмое место, выиграв 16 матчей из 28. «Баскония» идет девятой с 15 победами в 29 встречах.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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