«Нижний Новгород» в гостях обыграл турецкий «Тюрк Телеком», Астапкович набрал 19 очков

Матч основного группового раунда Лиги чемпионов ФИБА «Тюрк Телеком» – «Нижний Новгород», который проходил в турецкой Анкаре, завершился с результатом 84:71 (26:17, 21:18, 22:14, 15:22) в пользу российского клуба.

У нижегородцев 19 очками отметились Кейси Шеферд и Антон Астапкович, а Андрей Воронцевич записал себе в актив 15 баллов и пять результативных передач. В составе турецкого клуба 14 очков набрал Ник Джонсон.

В группе K лидируют «Нижний Новгород» и греческий АЕК. У этих команд по четыре очка за два матча. «Тюрк Телеком» также имеет в своем активе четыре балла, но после трех матчей. Французский «Страсбург» проиграл все три поединка.

25 марта «Нижний Новгород» примет на своей площадке АЕК.