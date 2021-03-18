Бывший защитник сборной России Кейру уверен, что «Химки» найдут финансирование

Бывший защитник сборной России Виктор Кейру прокомментировал информацию о возможном банкротстве «Химок».

» Думаю, есть большая вероятность того, что клуб останется. Найдут «Химки» финансирование — и останется клуб. Команда-то по-прежнему продолжает играть и в Лиге ВТБ, и в Евролиге. Так что преждевременно говорить о банкротстве клуба, о том, что его не будет. Просто, может быть, «Химки», не будут такими успешными и сильными, какими мы их знаем», - цитирует Кейру телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что недавно появилась информация что основной спонсор клуба, компания «Металлоинвест», резко сократил финансирование команды .