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18 марта 22:08
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив-Кубань» дома победил «Парму», одержав четвертую победу кряду

Краснодарский клуб занимает четвертое место.

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на своей площадке одержал победу над «Пармой» со счетом 85:68 (27:12, 28:19, 15:20, 15:17).

Литовский форвард команды из Перми Эйгирдас Жукаускас набрал 32 очка. В составе краснодарского клуба 23 очка себе в актив записал литовский защитник Мантас Калниетис.

С серией из четырех побед «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место, выиграв 13 матчей из 19.

«Парма» находится на девятой строчке таблицы с семью победами в 18 играх и тремя поражениями подряд.

21 марта пермский клуб примет «Зенит». 28 марта «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с эстонским «Калевом».

источник: «Советский спорт»
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