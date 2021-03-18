«Локомотив-Кубань» дома победил «Парму», одержав четвертую победу кряду

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на своей площадке одержал победу над «Пармой» со счетом 85:68 (27:12, 28:19, 15:20, 15:17).

Литовский форвард команды из Перми Эйгирдас Жукаускас набрал 32 очка. В составе краснодарского клуба 23 очка себе в актив записал литовский защитник Мантас Калниетис.

С серией из четырех побед «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место, выиграв 13 матчей из 19.

«Парма» находится на девятой строчке таблицы с семью победами в 18 играх и тремя поражениями подряд.

21 марта пермский клуб примет «Зенит». 28 марта «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с эстонским «Калевом».