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19 марта 00:02
автор: Виктор Шарафудинов

Хавьер Паскуаль: Для «Зенита» это тяжелейшее поражение за весь сезон

Петербургский клуб на своей площадке проиграл «Басконии», прямому конкуренту за попадание в плей-офф Евролиги.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение в домашнем матче против испанской «Басконии».

«Это тяжелейшее поражение за весь сезон, – цитирует Паскуаля официальный сайт петербуржской команды. – На протяжении практически всего матча мы играли превосходно, контролировали ситуации в защите и в нападении. Мы продемонстрировали хороший баскетбол как в защите, так и в нападении на протяжении практически 35-36 минут, затем внезапно мы потеряли контроль над игрой. Мы совершили глупые потери мяча в нападении, промахивались из-под кольца и на свободных бросках. Это было похоже на гипноз в последней части игры: мы не смогли среагировать, были будто бы заблокированы. Конечно, это случается, в основном, когда в предыдущих играх у тебя были поражения, как у нас сейчас. Что сказать? Это тяжелейшее поражение в этом сезоне».

Команда Паскуаля уступила «Басконии» со счетом 75:79. В заключительной четверти гости набрали 34 очка.

«Зенит» потерпел третье поражение подряд, но пока еще сохраняет за собой восьмое место, имея 16 побед в 29 встречах.

«Баскония», выиграв 16 встреч из 30, находится на девятой строчке таблицы.

источник: БК «Зенит»
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