ЦСКА в Мадриде одержал победу над «Реалом»

В регулярном чемпионате Евролиги мадридский «Реал» на своей площадке уступил московскому ЦСКА со счетом 89:96 (21:23, 20:32, 26:19, 22:22).

Самым результативным в составе армейцев стал форвард Уилл Клайберн, набравший 23 очка. Еще 22 очка добавил разыгрывающий Майк Джеймс.

У «Реала» 17 очками отметился атакующий защитник Джейси Кэрролл, а центровой Вальтер Тавареш сделал даб-дабл (12 очков и 13 подборов).

ЦСКА занимает четвертое место, одержав 19 побед в 29 матчах.

«Реал» занимает седьмую строчку таблицы, выиграв 17 игр из 30.