Главный тренер «Валенсии»: «Химки» стали выглядеть гораздо солиднее

Напомним, в пятницу желто-синие на выезде потерпели поражение – 68:77.

- Мы начали матч с хорошей концентрацией и четким пониманием, как действовать в нападении, - отметил Понсарнау. - Однако как только соперник стал играть зонную защиту, мы сбились с привычного ритма и появились проблемы. Вторая половина была похожа на первую: мы контролировали стартовую четверть, особенно в защите и получили хорошую возможность выиграть матч раньше, но «Химки» — очень талантливая команда с отличными снайперами, которые начали свой рывок после хороших защитных действий. У нас появились проблемы против их прессинга, но все же нам удалось сохранить концентрацию и победить.

- На мой взгляд, в данный момент «Химки» показывают хорошую игру, поэтому сегодня доставили нам массу хлопот, - добавил наставник «Валенсии». - «Химки» изменились по сравнению с нашим прошлым матчем в декабре, и сейчас эта команда выглядит более цельно и играет солиднее. Их игроки активнее прессингуют мяч, также улучшилась их игра в защите. Их талант в нападении просто невероятен, но сейчас, я повторюсь, они стали лучше защищаться. Единственная проблема — их не хватает на все сорок минут матча, но сегодня они закончили игру с хорошей энергией, и сейчас это очень солидная команда.