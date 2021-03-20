Чемпиона Европы по баскетболу Шабалкина сбила машина

Баскетболиста Никиту Шабалкина сбил таксист, когда тот сделал ему замечание. Конфликт произошел возле одного из пешеходных переходов на Тверской-Ямской улице в Москве. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

«Спортсмен переходил дорогу недалеко от «зебры», но не успел пересечь проезжую часть до тех пор, пока не погас разрешающий сигнал светофора. Это возмутило таксиста, и между ним и Шабалкиным произошла перебранка. В итоге водитель, резко стартовав с места, «усадил» Шабалкина на капот и протащил порядка 15 метров. Сейчас полиция устанавливает водителя, а Шабалкиным занимаются врачи», - приводит информацию «База».

За свою карьеру баскетболист становился чемпионом Европы 2007 года, бронзовым призером Евробаскета-2011 и завоевывал серебряные медали Универсиады в Белграде. 34-летний Шабалкин выступал за «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС.