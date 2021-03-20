Никита Шабалкин - об обстоятельствах ДТП: Я однозначно не прав

Бывший форвард сборной России Никита Шабалкин рассказал о ДТП, участником которого он стал.

«Я, конечно, неправ, что дал волю эмоциям. Но, по-моему, тащить человека на капоте и набирать скорость — это неадекватный поступок. Я уже начал думать: «Ну все, сейчас приедем». Хорошо, что успел как-то увернуться вбок и спрыгнуть.

Вывод из всей этой истории такой: соблюдайте правила дорожного движения и переходите дорогу только в установленных местах», - приводит слова Шабалкина «Матч-ТВ».

Напомним, что за свою карьеру баскетболист становился чемпионом Европы 2007 года, бронзовым призером Евробаскета-2011 и завоевывал серебряные медали Универсиады в Белграде. 34-летний Шабалкин выступал за «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС.