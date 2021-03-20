Лидер Единой лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Енисей»

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл красноярский «Енисей» со счетом 84:71 (25:16, 31:13, 15:18, 13:24).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джордан Мэтьюс, набравший 20 очков.

В команде Хавьера Паскуаля 12 очками отметился центровой Тарик Блэк.

«Зенит» занимает первое место, одержав 17 побед в 20 играх. У ближайшего преследователя УНИКСа – 15 выигрышей в 19 встречах.

«Енисей» находится на предпоследней 12-й строчке таблицы, выиграв лишь 4 игры и 18. Проигрышная серия красноярцев длится четыре матча.