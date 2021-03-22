Баскетболист сборной России требует 40 млн рублей от «Локомотива-Кубани»

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин будет судиться с краснодарским «Локомотивом-Кубанью». Спортсмен требует от клуба 40 миллионов рублей отступных, информирует телеграм-канал Mash.

В июле прошлого года «Локомотив-Кубань» решил расстаться с Кулагиным. 28-летний баскетболист попытался получить от клуба компенсацию. Ему предлагали снизить финансовые требования, но Дмитрий отказался. Сообщается, что после этого он пошел в Останкинский суд и потребовал: 29,2 млн за незаконное увольнение, 8 млн зарплаты, бонусы, премии на 1,1 млн и 463 тысячи за моральный вред.

Сейчас Кулагин находится без клуба. За «Локомотив-Кубань» баскетболист выступал с 2017 года.