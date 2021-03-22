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22 марта 17:11
автор: Александр Поволоцкий

СМИ: Леброн Джеймс вернется в строй через три-четыре недели

Четырехкратный чемпион НБА получил травму в матче с «Атлантой»

Баскетболист клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит почти месяц из-за травмы голеностопа. Об этом рассказал инсайдер телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

«В «Лейкерс» изучают травму Джеймса. Команда готовится провести около месяца без него. Сроки пока еще уточняются. Леброн уже демонстрировал способность быстро восстанавливаться и даже играть с повреждениями. Но похоже, что ему не удастся это сделать сейчас», — приводит слова Войнаровски Bleacher Report.

В текущем сезоне чемпионата НБА 36-летний баскетболист набирает 25,4 очка, 7,9 подбора и 7,9 передачи в среднем за игру.

источник: Bleacher Report
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