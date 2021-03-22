УНИКС дома обыграл «Локомотив-Кубань» в первом четвертьфинале Еврокубка

В первом четвертьфинальном матче Еврокубка казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 94:88 (18:25, 33:17, 17:20, 26:26).

По ходу встречи казанская команда уступала с разницей в 11 очков, но смогла добиться победы.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Локомотива» Найджел Уильямс-Госс, в активе которого 29 очков, четыре подбора и шесть результативных передачи.

Разыгрывающий УНИКСа Айзея Канаан отметился 18 очками и пятью результативными передачами.

В плей-офф Еврокубка команды играют до двух побед. Второй матч пройдет в Краснодаре 25 марта, а третий в случае необходимости состоится в Казани 31 марта.