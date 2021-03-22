ЦСКА в гостях одержал победу над «Калевом»

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ таллиннский «Калев» на своей площадке уступил московскому ЦСКА со счетом 72:94 (28:26, 20:20, 15:21, 9:27).
Американский защитник эстонского клуба Маркус Кин стал самыми результативным игроком встречи, набрав 21 очко при трех подборах и шести результативных передачах.
У армейцев грузинский форвард Торнике Шенгелия набрав 18 очков, сделав два подбора, а немец Йоханнес Фогтманн отметился 8 очками и 11 подборами.
ЦСКА, одержав три победы подряд, занимает третье место, выиграв 14 матчей из 19.
«Калев» находится на десятой строчке таблицы, одержав три победы и потерпев 14 поражений в 20 играх.