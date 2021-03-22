Димитрис Итудис: В матче против «Калева» провели две разные игры в защите

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в выездном матче Единой лиги ВТБ против «Калева».

«Поздравляю свою команду с победой и правильным настроем, – цитирует Итудиса официальный сайт лиги. – Было видно, что сегодня провели две разные игры в защите. В первой половине «Калев», особенно Кин, доминировал, создавая и реализуя моменты для себя или своих одноклубников. После большого перерыва мы сдержали его, приложили все усилия, чтобы изменить свою защиту.

«Калев» очень хороший соперник, нам удалось ограничить его 70 очками. Сравнивая нашу первую встречу с этой, получили четкий ответ, почему выиграли сегодня».

ЦСКА, одержав три победы подряд, занимает третье место, выиграв 14 матчей из 19.