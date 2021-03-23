«Зенит» на выезде обыграл «Автодор» и продолжает лидировать в Единой лиги ВТБ

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» на своей площадке проиграл петербуржскому «Зениту» со счетом 62:89 (14:31, 13:17, 26:15, 9:26).
Атакующий защитник гостей Остин Холлинз набрал 26 очков, сделав шесть подборов, а разыгрывающий Кевин Пангос отметился дабл-даблом – 12 очков и 12 результативных передач.
Центровой саратовской команды Душан Ристич набрал 16 очков, сделав девять подборов и одну результативную передачу.
«Зенит» лидирует с серией из трех побед, выиграв 18 матчей из 21.
«Автодор» занимает восьмую строчку таблицы, имея 8 побед и 12 поражений по итогам 20 встреч.